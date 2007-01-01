Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Vido, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Vido
12 оценок
23 590
Товар в корзине. Перейти
Стол Vido - фото 1Стол Vido - фото 2Стол Vido - фото 3Стол Vido - фото 4Стол Vido - фото 5Стол Vido - фото 6
3D-модель
Примерить в интерьере
Фотографии покупателей
Реальное изображение товара 1 Стол Vido производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Vido производства ChiedoCover

Стол Vido

Артикул: CH-071-235
12 оценок
Основные характеристики
  • Длина1500 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыЛДСП
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Парта
Фотография товара Стол Парта от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Раздвижной Slaid
Фотография товара Стол Раздвижной Slaid от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыЛДСП

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела письменные столы

Фотография товара Стол письменный/компьютерный CD-016, 4 ящика, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол письменный/компьютерный CD-016, 4 ящика, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Стол письменный/компьютерный CD-016, 4 ящика, белый

5
В наличии 71 шт.
Настоящее фото товара Стол прямолинейный, 1800*700, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена

Стол прямолинейный, 1800*700, белый

15
В наличии 23 шт.
Фотография товара Парта-трансформер растущая Polini kids City от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Парта-трансформер растущая Polini kids City, произведённого компанией ChiedoCover
от15 190
Оптовая цена

Парта-трансформер растущая Polini kids City

15
Настоящее фото товара Стол письменный для двух тумб, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Стол письменный для двух тумб

9
Распродажа
Фотография товара Стеклянный стол с электроприводом LA-E4A, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеклянный стол с электроприводом LA-E4A, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от58 39010
64 790 ₽Оптовая цена

Стеклянный стол с электроприводом LA-E4A, белый

14
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол электрический LA-2A3, черый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол электрический LA-2A3, черый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от51 49010
57 190 ₽Оптовая цена

Стол электрический LA-2A3, черый, белый

6
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол электрический LA-E6, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол электрический LA-E6, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от38 89010
43 190 ₽Оптовая цена

Стол электрический LA-E6, черный, белый

14
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стол электрический LA-E6, черный, дуб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от38 89010
43 190 ₽Оптовая цена

Стол электрический LA-E6, черный, дуб коричневый

13
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол письменный Angle, бетон, ЛДСП от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол письменный Angle, бетон, ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
18 090

Стол письменный Angle, бетон, ЛДСП

8
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стол-парта регулируемый Практис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-парта регулируемый Практис, произведённого компанией ChiedoCover
14 790

Стол-парта регулируемый Практис

10

Товар в корзине

Стол Vido
Стол Vido
23 590
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности