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Стол Марбел аудиторный - фото 1

Стол Марбел аудиторный

Артикул: CH-067-993
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина554 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • ЦветДуб сонома

Отзывы

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