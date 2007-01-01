Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Столик журнальный Solo D40, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Столик журнальный Solo D40, темно-зеленый
6 оценок
2 89032
4 190 ₽
Столик журнальный Solo D40, темно-зеленый - фото 1Столик журнальный Solo D40, темно-зеленый - фото 2Столик журнальный Solo D40, темно-зеленый - фото 3Столик журнальный Solo D40, темно-зеленый - фото 4Столик журнальный Solo D40, темно-зеленый - фото 5
Распродажа

Столик журнальный Solo D40, темно-зеленый

Артикул: CH-083-308
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Высота430 мм
  • Диаметр400 мм
  • Материалмассив сосны
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Столик журнальный Solo образован металлической столешницей в виде чаши и тремя ножками из массива сосны. Диалог этих материалов поддерживает лаконичный и универсальный дизайн, который гармонично вписывается в пространства любых назначений.
Внешний вид вдохновлен эстетикой традиционных подносов с поднимающимися бортиками. Поэтому на столике удобно хранить маленькие вещи, неустойчивые предметы. Также столик может работать в качестве подставки для растений, демонстрации аксессуаров, декора. Его плавные формы эстетично дополнят как городские, так и загородные локации. Компактный размер позволяет использовать даже на небольшой площади, например, на балконе, веранде. Вы без труда перенесете столик в нужную вам точку, составите стильную композицию, добавив его к дивану, креслу, пуфу.
Материал столешницы - металл, материал ножек - массив сосны.
Требуется сборка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Высота430 мм
  • Диаметр400 мм
  • Материалмассив сосны
  • Материал столешницыметалл
  • Цветзеленый
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
