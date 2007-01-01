Характеристики товара
Описание
Столик журнальный Solo образован металлической столешницей в виде чаши и тремя ножками из массива сосны. Диалог этих материалов поддерживает лаконичный и универсальный дизайн, который гармонично вписывается в пространства любых назначений.
Внешний вид вдохновлен эстетикой традиционных подносов с поднимающимися бортиками. Поэтому на столике удобно хранить маленькие вещи, неустойчивые предметы. Также столик может работать в качестве подставки для растений, демонстрации аксессуаров, декора. Его плавные формы эстетично дополнят как городские, так и загородные локации. Компактный размер позволяет использовать даже на небольшой площади, например, на балконе, веранде. Вы без труда перенесете столик в нужную вам точку, составите стильную композицию, добавив его к дивану, креслу, пуфу.
Материал столешницы - металл, материал ножек - массив сосны.
Требуется сборка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Высота430 мм
- Диаметр400 мм
- Материалмассив сосны
- Материал столешницыметалл
- Цветзеленый
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет