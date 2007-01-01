Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, супер белый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, супер белый, белый муар
7 оценок
9 490
Товар в корзине. Перейти
Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, супер белый, белый муар - фото 1

Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, супер белый, белый муар

Артикул: CH-083-880
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина800/1100 мм
  • Ширина800/1100 мм
  • Высота750/760 мм
  • Диаметр800/1100 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол обеденный Sunbeam, раскладной, кашемир, дуб кремона
Фотография товара Стол обеденный Sunbeam, раскладной, кашемир, дуб кремона от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 1, 1200*800, столешница HPL Дуб Вотан
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200*800, столешница HPL Дуб Вотан от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина800/1100 мм
  • Ширина800/1100 мм
  • Высота750/760 мм
  • Диаметр800/1100 мм
  • Толщина столешницы22 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыпластик, ЛДСП 22 мм
  • Материал подстольяметалл
  • Модификации столаРаздвижной
  • Цветбелый
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки862 мм
  • Высота упаковки856 мм
  • Глубина упаковки162 мм
  • Вес упаковки29.40 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Журнальный стол 50*50 Вива, золото стекло черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол 50*50 Вива, золото стекло черное, произведённого компанией ChiedoCover
от20 49060
50 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол 50*50 Вива, золото стекло черное

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол обеденный «Ансени» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный «Ансени», произведённого компанией ChiedoCover
91 290
Оптовая цена

Стол обеденный «Ансени»

30
Фотография товара Стол стеклянный Роб D-700 мрамор белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол стеклянный Роб D-700 мрамор белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена

Стол стеклянный Роб D-700 мрамор белый

39
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 3, D 1500 мм, белый, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D 1500 мм, белый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 8905
6 190 ₽

Стол Лидер 3, D 1500 мм, белый, каркас белый

12
В наличии 27 шт.
Фотография товара Стол Skandi белый 90см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Skandi белый 90см, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена

Стол Skandi белый 90см

10
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол круглый Eames DSW NEW, D70, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол круглый Eames DSW NEW, D70, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 29022
7 990 ₽Оптовая цена

Стол круглый Eames DSW NEW, D70, белый

26
Фотография товара Столик пластиковый журнальный Bandi, агава от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Bandi, агава, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Столик пластиковый журнальный Bandi, агава

15
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стол круглый Eames DSW NEW, D80, прозрачный, стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол круглый Eames DSW NEW, D80, прозрачный, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена

Стол круглый Eames DSW NEW, D80, прозрачный, стекло

26
В наличии 1 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 9, D80см, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 9, D80см, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39023
3 090 ₽

Стол Лидер 9, D80см, белый, черный

15
Фотография товара Комплект Столов Fours от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект Столов Fours, произведённого компанией ChiedoCover
39 090

Комплект Столов Fours

9

Другие товары из раздела круглые столы

Фотография товара Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
21 990

Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас

71
Фотография товара Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от17 300

Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас

77
Фотография товара Комплект журнальных столов Эрвин, Обсидиан, стекло/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект журнальных столов Эрвин, Обсидиан, стекло/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Комплект журнальных столов Эрвин, Обсидиан, стекло/ черный каркас

46
В пути 19 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Блас, белый/стекло белое глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Блас, белый/стекло белое глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от40 6908
44 190 ₽Оптовая цена

Стол Блас, белый/стекло белое глянец

5
В наличии 24 шт.
Фотография товара Столы журнальные 0821DT от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столы журнальные 0821DT, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена

Столы журнальные 0821DT

6
Фотография товара Стол обеденный стеклянный D90, металл, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный стеклянный D90, металл, хром, произведённого компанией ChiedoCover
15 490

Стол обеденный стеклянный D90, металл, хром

7
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стол обеденный Lauri, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Lauri, белый, произведённого компанией ChiedoCover
79 990
Оптовая цена

Стол обеденный Lauri, белый

5
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стол Брамс К 100, Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
36 690
Оптовая цена

Стол Брамс К 100, Слоновая кость

14
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол письменный Звенье, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол письменный Звенье, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена

Стол письменный Звенье, черный

10
Фотография товара Стол обеденный Susan, белый мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Susan, белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
199 490

Стол обеденный Susan, белый мрамор

5
В наличии 9 шт.

Товар в корзине

Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, супер белый, белый муар
Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, супер белый, белый муар
9 490
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности