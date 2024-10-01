Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 штук.
Стопка для саке «Кунстверк» – нетрадиционная рюмка из стекла, это миниатюрная пила белого фарфора. Форма, чуть расширяющаяся кверху, без декора. Минималистичный дизайн и чистый белый цвет делает стопку универсальной, она хорошо сочетается с любыми столовыми приборами и посудой.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота40 мм
- Диаметр60 мм
- Вес0,052 кг
- Объем0,05 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт