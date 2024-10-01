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Стопка для саке «Кунстверк», фарфор, 50 мл, белый - фото 1

Стопка для саке «Кунстверк», фарфор, 50 мл, белый

Артикул: CH-064-632
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.

Стопка для саке «Кунстверк» – нетрадиционная рюмка из стекла, это миниатюрная пила белого фарфора. Форма, чуть расширяющаяся кверху, без декора. Минималистичный дизайн и чистый белый цвет делает стопку универсальной, она хорошо сочетается с любыми столовыми приборами и посудой.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота40 мм
  • Диаметр60 мм
  • Вес0,052 кг
  • Объем0,05 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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