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Стопка для саке «Кунстверк», фарфор, 45 мл, черный - фото 1

Стопка для саке «Кунстверк», фарфор, 45 мл, черный

Артикул: CH-064-638
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 24 штуки.

Стопка для саке «Кунстверк» изготовлена из черного фарфора. Стопка выполнена в минималистичном дизайне. Насыщенный черный цвет фарфора в сочетании с гладкой глянцевой поверхностью придает ей строгий и элегантный внешний вид. Стопка для саке «Кунстверк» гармонично дополнит современную сервировку стола.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота40 мм
  • Диаметр50 мм
  • Вес0,056 кг
  • Объем0,045 л
  • Материалфарфор
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

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