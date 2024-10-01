Характеристики товара
Описание
В упаковке 24 штуки.
Стопка для саке «Кунстверк» изготовлена из черного фарфора. Стопка выполнена в минималистичном дизайне. Насыщенный черный цвет фарфора в сочетании с гладкой глянцевой поверхностью придает ей строгий и элегантный внешний вид. Стопка для саке «Кунстверк» гармонично дополнит современную сервировку стола.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота40 мм
- Диаметр50 мм
- Вес0,056 кг
- Объем0,045 л
- Материалфарфор
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт