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Стопка для саке «Кунстверк», фарфор, 50 мл, черный - фото 1

Стопка для саке «Кунстверк», фарфор, 50 мл, черный

Артикул: CH-064-629
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.

В отличие от европейского алкоголя, для саке применяют не стеклянные, а фарфоровые стопки. Это связано с тем, что некоторые виды напитка подают охлажденными, другие подогретыми, а фарфор отлично сохраняет температуру жидкости.

Посуда черного цвета с глянцевой поверхностью. Производитель из Китая применяет материал такого состава, что изделия выдерживают интенсивную эксплуатацию в ресторанах и суши барах.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота40 мм
  • Диаметр60 мм
  • Вес0,058 кг
  • Объем0,05 л
  • Материалфарфор
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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