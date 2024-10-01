Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 штук.
В отличие от европейского алкоголя, для саке применяют не стеклянные, а фарфоровые стопки. Это связано с тем, что некоторые виды напитка подают охлажденными, другие подогретыми, а фарфор отлично сохраняет температуру жидкости.
Посуда черного цвета с глянцевой поверхностью. Производитель из Китая применяет материал такого состава, что изделия выдерживают интенсивную эксплуатацию в ресторанах и суши барах.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота40 мм
- Диаметр60 мм
- Вес0,058 кг
- Объем0,05 л
- Материалфарфор
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт