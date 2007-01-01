Характеристики товара
Описание
Cтул Briliant гармонично впишется в любой дизайн кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания или домашних интерьеров. Дело за Вашей фантазией и вдохновением!
СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН. . Форма стула отличается плавными линиями и мягкими контурами, что создает атмосферу уюта и расслабленности. Каркас стула, в свою очередь, подчёркивает эстетичность сиденья за счет того, что он опоясывает сиденье и добавляет универсальности в дизайн стула
ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА. Стул SHT-S143 обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение за счёт продуманной формы сиденья, которое создаст оптимальную поддержку спины, и каркаса, ножки которого расположены так, чтобы создавалось достаточное пространство для комфортного расположения ног .
ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.
Обивка сиденья выполнена из микровелюра, в качестве мягкого наполнителя используется поролон.
Металлический каркас обеспечивает прочность и окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Максимальная статическая нагрузка на кресло – 200 кг.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДПЯТНИКИ каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО УХОДУ: Используйте чистку пылесосом, а для трудновыводимых пятен специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией.
*Оттенок ткани может меняться в зависимости от партии.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина480 мм
- Высота750 мм
- Вес8.20 кг
- Материал сиденьямикровелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветтемно-серый
Параметры упаковки
- Вес упаковки8.50 кг
- Объём упаковки0.27 м3
- Изделия стопируютсяНет