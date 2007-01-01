Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Briliant, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Briliant, темно-серый
11 оценок
11 190
NEW

Стул Briliant, темно-серый

Артикул: CH-083-162
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота750 мм
  • Вес8.20 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Cтул Briliant гармонично впишется в любой дизайн кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания или домашних интерьеров. Дело за Вашей фантазией и вдохновением!



СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН. . Форма стула отличается плавными линиями и мягкими контурами, что создает атмосферу уюта и расслабленности. Каркас стула, в свою очередь, подчёркивает эстетичность сиденья за счет того, что он опоясывает сиденье и добавляет универсальности в дизайн стула



ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА. Стул SHT-S143 обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение за счёт продуманной формы сиденья, которое создаст оптимальную поддержку спины, и каркаса, ножки которого расположены так, чтобы создавалось достаточное пространство для комфортного расположения ног .



ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.
Обивка сиденья выполнена из микровелюра, в качестве мягкого наполнителя используется поролон.
Металлический каркас обеспечивает прочность и окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Максимальная статическая нагрузка на кресло – 200 кг.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДПЯТНИКИ каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.



РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО УХОДУ: Используйте чистку пылесосом, а для трудновыводимых пятен специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией.



*Оттенок ткани может меняться в зависимости от партии.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота750 мм
  • Вес8.20 кг
  • Материал сиденьямикровелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки8.50 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

