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Стул Briliant

Артикул: CH-078-233
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Cтул SHT-S143 гармонично впишется в любой дизайн кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания или домашних интерьеров. Дело за Вашей фантазией и вдохновением!

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН. . Форма стула отличается плавными линиями и мягкими контурами, что создает атмосферу уюта и расслабленности. Каркас стула, в свою очередь, подчёркивает эстетичность сиденья за счет того, что он опоясывает сиденье и добавляет универсальности в дизайн стула

ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА. Стул SHT-S143 обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение за счёт продуманной формы сиденья, которое создаст оптимальную поддержку спины, и каркаса, ножки которого расположены так, чтобы создавалось достаточное пространство для комфортного расположения ног .

ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.
Обивка сиденья выполнена из микровелюра, в качестве мягкого наполнителя используется поролон.
Металлический каркас обеспечивает прочность и окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Максимальная статическая нагрузка на кресло – 200 кг.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДПЯТНИКИ каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО УХОДУ: Используйте чистку пылесосом, а для трудновыводимых пятен специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией.

*Оттенок ткани может меняться в зависимости от партии.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота750 мм
  • Вес8.20 кг
  • Материал сиденьямикровелюр
  • Материал каркасаметалл

Параметры упаковки

  • Вес упаковки8.50 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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