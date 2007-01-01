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Столик журнальный Ding, бежевый, черный

Артикул: CH-073-336
5 оценок
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Фотография товара Столик журнальный Ding, терракотовый, зеленый от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Функциональный журнальный столик Ding с ёмкостью для хранения — практичное решение для обустройства гостиной, спальни, прихожей, кухни. Компактный столик, напоминающий бочонок, составит гармоничную пару дивану, креслу, пуфу, банкетке.

Круглая столешница — массив дерева в экокоже. Столик смотрится легко и воздушно за счет «плетения» из металлических лент. Такая архитектура добавляет интереса к предмету и делает его акцентным. Столик Ding можно адаптировать к любым потребностям. На нем превосходно будут смотреться как кружки с напитками, так и вазы с цветами. Сочетание экокожи и металла добавит глубины и привлекательности интерьеру.

Материал столешницы - массив дерева обитый экокожей, материал каркаса - металл с лентами из экокожи.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота430 мм
  • Диаметр420 мм
  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбежевый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки450 мм
  • Высота упаковки440 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.10 м3

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Товар в корзине

Столик журнальный Ding, бежевый, черный
Столик журнальный Ding, бежевый, черный
23 090
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