Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота940 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина800 мм
- Длина750 мм
- Вес18.2 кг
- Объем0.4 мл
- Размер упаковки1шт/1кор см
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