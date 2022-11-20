Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Hans светло-серый, черный - фото 1Стул полубарный Hans светло-серый, черный - фото 2Стул полубарный Hans светло-серый, черный - фото 3

Стул полубарный Hans светло-серый, черный

Артикул: CH-053-412
13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Полукресло Лилия, серо-розовый
Полукресло Лилия, серо-розовый
Следующий Стул Вольт рогожка, синий
Полукресло Лилия, серо-розовый

Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Hans – удобный и практичный. Имеет мягкое сиденье и эргономичную изогнутую спинку для обеспечения правильной поддержки позвоночника, что позволит располагаться на нем без усталости длительное время. Модель прекрасно подойдет для дополнения дизайнерских решений с высокими столами – создаст эффект визуального увеличения пространства. Полубарный стул Hans выглядит стильно и современно в любом интерьере.

МАССИВ КАРКАСА: бук натуральный (эмаль черная)
СИДЕНЬЕ: ткань (Шенилл)

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Вес9 кг
  • Максимальная нагрузка110 кг
  • Обивкашенилл
  • Каркасбук
  • Цветбелый, серый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Стул Оскар велюр шампаньНастоящее фото товара Стул Оскар велюр шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Стул Оскар велюр шампань

55
В наличии 94 шт.
Настоящее фото товара Стул Halmar dariusz, дуб медовый, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена

Стул Halmar dariusz, дуб медовый

33
Распродажа
Стул Мелисса велюр зеленыйНастоящее фото товара Стул Мелисса велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 29029
19 990 ₽Оптовая цена

Стул Мелисса велюр зеленый

84
В наличии 89 шт.
Распродажа
Стул барный Меган велюр серыйНастоящее фото товара Стул барный Меган велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99016
12 990 ₽Оптовая цена

Стул барный Меган велюр серый

70
В наличии 33 шт.
Стул КардиналНастоящее фото товара Стул Кардинал, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Стул Кардинал

73
Стул Perfecto, светло-коричневыйНастоящее фото товара Стул Perfecto, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена

Стул Perfecto, светло-коричневый

48
Кресло Enzo, серо-розовыйНастоящее фото товара Кресло Enzo, серо-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена

Кресло Enzo, серо-розовый

91
В наличии 41 шт.
Стул деревянный Эмилин вишняНастоящее фото товара Стул деревянный Эмилин вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Стул деревянный Эмилин вишня

43
Стул Franc, коричневыйНастоящее фото товара Стул Franc, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Стул Franc, коричневый

86
В наличии 22 шт.
Стул Kvadro, белыйНастоящее фото товара Стул Kvadro, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена

Стул Kvadro, белый

36
В наличии 30 шт.

С этим товаром покупают

Стол обеденный Шанель NewНастоящее фото товара Стол обеденный Шанель New, произведённого компанией ChiedoCover
от76 690
Оптовая цена

Стол обеденный Шанель New

31
В наличии 7 шт.
Распродажа
Стол обеденный Даллас белый/ стеклянныйНастоящее фото товара Стол обеденный Даллас белый/ стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99015
34 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Даллас белый/ стеклянный

47
В наличии 35 шт.
Стол Voland Bianco испанская керамикаНастоящее фото товара Стол Voland Bianco испанская керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от81 090
Оптовая цена

Стол Voland Bianco испанская керамика

36
В наличии 53 шт.
Стол Ниагара 140 Бежевый мрамор, стекло / черный каркасНастоящее фото товара Стол Ниагара 140 Бежевый мрамор, стекло / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от52 790
Оптовая цена

Стол Ниагара 140 Бежевый мрамор, стекло / черный каркас

49
В наличии 4 шт.
Комплект мебели Палантина, бежевыйНастоящее фото товара Комплект мебели Палантина, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
189 090
Оптовая цена

Комплект мебели Палантина, бежевый

57
В наличии 3 шт.
Комплект мебели Альме,brown , 4 стула, прямоугольная столешницаНастоящее фото товара Комплект мебели Альме,brown , 4 стула, прямоугольная столешница, произведённого компанией ChiedoCover
40 990
Оптовая цена

Комплект мебели Альме,brown , 4 стула, прямоугольная столешница

53
В наличии 100 шт.
Плетеный комплект для отдыха Анкапалле, бежевыйНастоящее фото товара Плетеный комплект для отдыха Анкапалле, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
103 990
Оптовая цена

Плетеный комплект для отдыха Анкапалле, бежевый

60
В наличии 100 шт.
Барный комплект мебели Джордж, 6 посадочных мест, серыйНастоящее фото товара Барный комплект мебели Джордж, 6 посадочных мест, серый, произведённого компанией ChiedoCover
141 790
Оптовая цена

Барный комплект мебели Джордж, 6 посадочных мест, серый

40
В наличии 6 шт.
Стол Leila, белый, мдфНастоящее фото товара Стол Leila, белый, мдф, произведённого компанией ChiedoCover
18 890
Оптовая цена

Стол Leila, белый, мдф

31
В наличии 8 шт.
Стол Арья белый / шагрень белаяНастоящее фото товара Стол Арья белый / шагрень белая, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена

Стол Арья белый / шагрень белая

48
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела стулья для кафе

Распродажа
Стул Брайан темно-серыйНастоящее фото товара Стул Брайан темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 4908
18 990 ₽Оптовая цена

Стул Брайан темно-серый

53
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Стул Signal august velvet, синий, произведённого компанией ChiedoCover
26 390
Оптовая цена

Стул Signal august velvet, синий

93
Стул Race SW (на черной крестовине Somalia)Настоящее фото товара Стул Race SW (на черной крестовине Somalia), произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена

Стул Race SW (на черной крестовине Somalia)

84
Стул Halmar Clarion 2, серый/черныйНастоящее фото товара Стул Halmar Clarion 2, серый/черный, произведённого компанией ChiedoCover
18 690
Оптовая цена

Стул Halmar Clarion 2, серый/черный

54
Стул Ant, тёмно-бирюзовыйНастоящее фото товара Стул Ant, тёмно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
12 390
Оптовая цена

Стул Ant, тёмно-бирюзовый

94
В наличии 1 шт.
Распродажа
Стул Chilly велюр серо-голубой/ черные ножкиНастоящее фото товара Стул Chilly велюр серо-голубой/ черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от5 29032
7 690 ₽Оптовая цена

Стул Chilly велюр серо-голубой/ черные ножки

80
В наличии 11 шт.
Распродажа
Стул Chilly рогожка светло-серый/ белые ножкиНастоящее фото товара Стул Chilly рогожка светло-серый/ белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от5 29032
7 690 ₽Оптовая цена

Стул Chilly рогожка светло-серый/ белые ножки

74
В наличии 2 шт.
Cтул Амиго полубарныйНастоящее фото товара Cтул Амиго полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Cтул Амиго полубарный

51
Распродажа
Кресло лаунж Royal велюр светло-серыйНастоящее фото товара Кресло лаунж Royal велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
18 9906
19 990 ₽Оптовая цена

Кресло лаунж Royal велюр светло-серый

56
В наличии 1 шт.
Стул Kora, Светло-фиолетовый, белый каркасНастоящее фото товара Стул Kora, Светло-фиолетовый, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стул Kora, Светло-фиолетовый, белый каркас

86

Товар в корзине

Стул полубарный Hans светло-серый, черный
Стул полубарный Hans светло-серый, черный
от 30 790
В корзине

С этим товаром покупают

Стол обеденный Шанель NewНастоящее фото товара Стол обеденный Шанель New, произведённого компанией ChiedoCover
от76 690
Оптовая цена

Стол обеденный Шанель New

31
В наличии 7 шт.
Распродажа
Стол обеденный Даллас белый/ стеклянныйНастоящее фото товара Стол обеденный Даллас белый/ стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99015
34 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Даллас белый/ стеклянный

47
В наличии 35 шт.
Стол Voland Bianco испанская керамикаНастоящее фото товара Стол Voland Bianco испанская керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от81 090
Оптовая цена

Стол Voland Bianco испанская керамика

36
В наличии 53 шт.
Стол Ниагара 140 Бежевый мрамор, стекло / черный каркасНастоящее фото товара Стол Ниагара 140 Бежевый мрамор, стекло / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от52 790
Оптовая цена

Стол Ниагара 140 Бежевый мрамор, стекло / черный каркас

49
В наличии 4 шт.