Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Garif, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Garif
13 оценок
14 390
Товар в корзине. Перейти
Стол Garif - фото 1Стол Garif - фото 2Стол Garif - фото 3Стол Garif - фото 4Стол Garif - фото 5Стол Garif - фото 6Стол Garif - фото 7
3D-модель
Примерить в интерьере

Стол Garif

Артикул: CH-071-232
13 оценок
Основные характеристики
  • Длина1200 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыЛДСП
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Savoe
Фотография товара Стол Savoe от компании ChiedoCover.
Следующий Стойка Люмус
Фотография товара Стойка Люмус от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыЛДСП

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Консольный столик Бруклин 120 x 40 серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консольный столик Бруклин 120 x 40 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от19 39055
42 990 ₽Оптовая цена

Консольный столик Бруклин 120 x 40 серебро

26
В наличии 19 шт.В пути 30 шт.
Фотография товара Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена

Стол деревянный Форли дуб рошелье / черный матовый

42
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный FRANK NEW, 120*80, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный FRANK NEW, 120*80, белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 99041
19 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный FRANK NEW, 120*80, белый

26
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол Лидер 2, 2700x900, бук, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2700x900, бук, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Стол Лидер 2, 2700x900, бук, черный

12
Фотография товара Стол Lyon прямоугольный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Lyon прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена

Стол Lyon прямоугольный

14
Фотография товара Стол Лидер 2,1800*800, бук, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2,1800*800, бук, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590

Стол Лидер 2,1800*800, бук, золотой

15
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*900, венге, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*900, венге, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290

Стол Лидер 1, 1500*900, венге, шампань

14
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600, венге, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х600, венге, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 44013
3 940 ₽

Стол Лидер 1, 1200х600, венге, белый

8
Фотография товара Стол Лидер 2, 2000х900, орех, черный, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2000х900, орех, черный, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890

Стол Лидер 2, 2000х900, орех, черный, кромка ПВХ

6
Фотография товара Стол обеденный раскладной Wind, белая керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный раскладной Wind, белая керамика, произведённого компанией ChiedoCover
246 590

Стол обеденный раскладной Wind, белая керамика

10
В наличии 7 шт.

Другие товары из раздела прямоугольные столы

Настоящее фото товара Письменный стол Леобен, произведённого компанией ChiedoCover
от78 690
Оптовая цена

Письменный стол Леобен

49
Настоящее фото товара Стол журнальный №3, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена

Стол журнальный №3

41
Фотография товара Стол деревянный Дилан Лофт, бетон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Дилан Лофт, бетон, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Стол деревянный Дилан Лофт, бетон

46
В наличии 12 шт.
Фотография товара Письменный стол Скандика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Письменный стол Скандика, произведённого компанией ChiedoCover
от35 090

Письменный стол Скандика

55
Фотография товара Стол Intelligent Desk RT019 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Intelligent Desk RT019, произведённого компанией ChiedoCover
213 790
Оптовая цена

Стол Intelligent Desk RT019

45
Распродажа
Фотография товара Стол керамический Dick, черный, матовый, бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол керамический Dick, черный, матовый, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
104 49010
115 090 ₽Оптовая цена

Стол керамический Dick, черный, матовый, бронза

7
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стол пластиковый Sun, прямоугольный, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Sun, прямоугольный, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена

Стол пластиковый Sun, прямоугольный, желтый

6
Фотография товара Стол обеденный Rami, 180х90х76, коричневая керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Rami, 180х90х76, коричневая керамика, произведённого компанией ChiedoCover
187 190

Стол обеденный Rami, 180х90х76, коричневая керамика

12
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стол Carin, произведённого компанией ChiedoCover
4 290

Стол Carin

9
Фотография товара Керамический стол Норман 120(180)х80 carmen light grey / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Керамический стол Норман 120(180)х80 carmen light grey / черный, произведённого компанией ChiedoCover
43 690

Керамический стол Норман 120(180)х80 carmen light grey / черный

14
В наличии 7 шт.

Товар в корзине

Стол Garif
Стол Garif
14 390
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности