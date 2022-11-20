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Стул барный ПЕГАС, бежевый

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Характеристики товара

Описание

Барный стул ПЕГАС непременно придется вам по вкусу и создаст в кафе неповторимую атмосферу.
Основа барного стула ПЕГАС - мощная стальная хромированная опора, которая крепится к надежному основанию в форме плоского диска и гарантирует требуемый уровень устойчивости. Плавная форма сидения с хромированным ободом, переходящим в опору для ног, обеспечат посетителю комфорт.
Сиденье и спинка обшиты экокожей PVC.
Максимальная нагрузка до 100 кг.

Данные для транспортировки

  • Объем упаковки (2 шт.), куб. м. - 0,09
  • Вес упаковки (2 шт), кг - 16

Дополнительное описание

  • Покрытие металлокаркаса: Хром;
  • Конструкция: Сборно-разборная
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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья600 мм
  • Ширина390 мм
  • Глубина480 мм
  • Вес6,6 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Страна изготовленияКитай

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