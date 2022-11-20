Характеристики товара
Описание
Барный стул ПЕГАС непременно придется вам по вкусу и создаст в кафе неповторимую атмосферу.
Основа барного стула ПЕГАС - мощная стальная хромированная опора, которая крепится к надежному основанию в форме плоского диска и гарантирует требуемый уровень устойчивости. Плавная форма сидения с хромированным ободом, переходящим в опору для ног, обеспечат посетителю комфорт.
Сиденье и спинка обшиты экокожей PVC.
Максимальная нагрузка до 100 кг.
Данные для транспортировки
- Объем упаковки (2 шт.), куб. м. - 0,09
- Вес упаковки (2 шт), кг - 16
Дополнительное описание
- Покрытие металлокаркаса: Хром;
- Конструкция: Сборно-разборная
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Высота до сиденья600 мм
- Ширина390 мм
- Глубина480 мм
- Вес6,6 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Максимальная нагрузка100 кг
- Страна изготовленияКитай