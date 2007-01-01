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Настоящее фото товара Стул Seattle-V, зеленый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Seattle-V, зеленый/ черный каркас
85 оценок
6 99039
11 390 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Seattle-V, зеленый/ черный каркас - фото 1Стул Seattle-V, зеленый/ черный каркас - фото 2Стул Seattle-V, зеленый/ черный каркас - фото 3Стул Seattle-V, зеленый/ черный каркас - фото 4
Распродажа

Стул Seattle-V, зеленый/ черный каркас

Артикул: CH-020-652
85 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул SEATTLE-V ЗЕЛЕНЫЙ

Сиденье обито велюром серии BARKHAT-M с повышенной износостойкостью. Велюр прост в уходе, предназначен для ежедневного использования дома или в заведениях общественного типа (кафе, рестораны).

Ножки стула - металл черного цвета.

  • Упакован - 4 шт./2 кор.

    • Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

    Скачать инструкцию по эксплуатации

    Основные характеристики

    • Ширина510 мм
    • Глубина620 мм
    • Высота840 мм
    • Высота до сиденья480 мм
    • Материал каркасаметалл
    • Цветзеленый
    • Страна изготовленияРоссия
    • Обивкавелюр

    Параметры упаковки

    • Количество изделий в упаковке4 шт
    • Вес упаковки8 кг
    • Объём упаковки0.09 м3
    • Изделия стопируютсяНет
    Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
    Доставка
    Доставка по России и СНГ

    Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

    Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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