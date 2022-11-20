Характеристики товара
Описание
Полубарный стул FRANKFURT предназначен для обустройства кухонь, гостиных, ресторанов или кафе.
Спинка и сидение стула выполнены из ударопрочного износостойкого пластика, устойчивого к перепадам температуры. Конструкция повторяет изгибы тела сидящего человека, обеспечивая надежную опору для позвоночника и максимальный комфорт.
Ножки стула выполнены из неокрашенного массива бука. Натуральная древесина – прочный, экологичный материал, который со временем выглядит только лучше.
Благодаря сочетанию искусственных и натуральных материалов полубарный стул FRANKFURT можно использовать как в современных, так и в смешанных интерьерах.
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 55*61*50
Вес брутто: 20,000
Объем: 0,17
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Высота1020 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Глубина570 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Вес4.5 кг
- Материал каркасамассив дерева
- Материал сиденьяэкокожа
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки550 мм
- Высота упаковки610 мм
- Глубина упаковки500 мм
- Объём упаковки0.17 м3
- Вес упаковки20 кг