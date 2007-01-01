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Настоящее фото товара Стул полубарный FRANKFURT, белый, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный FRANKFURT, белый, 65 см
26 оценок
5 89051
11 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный FRANKFURT, белый, 65 см - фото 1Стул полубарный FRANKFURT, белый, 65 см - фото 2Стул полубарный FRANKFURT, белый, 65 см - фото 3Стул полубарный FRANKFURT, белый, 65 см - фото 4Стул полубарный FRANKFURT, белый, 65 см - фото 5
Распродажа

Стул полубарный FRANKFURT, белый, 65 см

Артикул: CH-026-469
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота1020 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Стул полубарный FRANKFURT белый сиденье экокожа ножки из массива бука

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота1020 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Вес4.5 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасамассив дерева
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Глубина упаковки500 мм
  • Вес упаковки20 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Габариты упаковки для логистики550
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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