Характеристики товара
Описание
Стул полубарный FRANKFURT белый сиденье экокожа ножки из массива бука
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина480 мм
- Высота1020 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Вес4.5 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасамассив дерева
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки550 мм
- Высота упаковки610 мм
- Глубина упаковки500 мм
- Вес упаковки20 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Габариты упаковки для логистики550
- Изделия стопируютсяНет