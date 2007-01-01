Характеристики товара
Описание
1. Специальная форма спинки позволяет вешать на нее сумки и вещи
2. ригинальный дизайн придает интерьеру неповторимый образ
3. Эргономичная форма сиденья и спинки
4. Большой выбор цветовых решений
5. Качественные материалы обеспечивают долговечность стула
6. Регулировка высоты сиденья относительно пола
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Высота850/980 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья390 мм
- Высота до сиденья410/540 мм
- Вес7 кг
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Вес упаковки8.50 кг
- Объём упаковки0.23 м3
- Изделия стопируютсяНет