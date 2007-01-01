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Стул Фантом, крутящийся - фото 1Стул Фантом, крутящийся - фото 2

Стул Фантом, крутящийся

Артикул: CH-075-020
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

1. Специальная форма спинки позволяет вешать на нее сумки и вещи

2. ригинальный дизайн придает интерьеру неповторимый образ

3. Эргономичная форма сиденья и спинки

4. Большой выбор цветовых решений

5. Качественные материалы обеспечивают долговечность стула

6. Регулировка высоты сиденья относительно пола

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Высота850/980 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья410/540 мм
  • Вес7 кг

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Вес упаковки8.50 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стул Фантом, крутящийся
Стул Фантом, крутящийся
от 7 890
В корзине

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