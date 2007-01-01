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Стул Дали

Артикул: CH-075-019
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

1. Оригинальный плавный дизайн

2. Эргономичная форма сиденья и спинки

3. Большой выбор цветовых решений

4. Регулировка высоты сиденья относительно пола

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Высота840/970 мм
  • Ширина сиденья380 мм
  • Глубина сиденья340 мм
  • Высота до сиденья410/540 мм
  • Вес6,5 кг

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Вес упаковки8 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стул Дали
Стул Дали
от 8 090
В корзине

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