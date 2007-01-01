Характеристики товара
Описание
1. Оригинальный плавный дизайн
2. Эргономичная форма сиденья и спинки
3. Большой выбор цветовых решений
4. Регулировка высоты сиденья относительно пола
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Высота840/970 мм
- Ширина сиденья380 мм
- Глубина сиденья340 мм
- Высота до сиденья410/540 мм
- Вес6,5 кг
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Вес упаковки8 кг
- Объём упаковки0.23 м3
- Изделия стопируютсяНет