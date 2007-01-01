Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Изо 3, сетка, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Изо 3, сетка, хром
13 оценок
5 190
Стул Изо 3, сетка, хром - фото 1Стул Изо 3, сетка, хром - фото 2Стул Изо 3, сетка, хром - фото 3

Стул Изо 3, сетка, хром

Артикул: CH-080-225
Основные характеристики
  • Глубина600 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья465 мм
  • Глубина сиденья500 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес5 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиний, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке30 шт
  • Ширина упаковки1200 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Глубина упаковки1900 мм
  • Объём упаковки1.82 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

5 190
С этим товаром покупают

