Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Изо 3, спинка пластик, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Изо 3, спинка пластик
8 оценок
2 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Изо 3, спинка пластик - фото 1Стул Изо 3, спинка пластик - фото 2Стул Изо 3, спинка пластик - фото 3

Стул Изо 3, спинка пластик

Артикул: CH-080-221
8 оценок
Основные характеристики
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья455 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Офисное кресло Таварес, серый велюр
Фотография товара Офисное кресло Таварес, серый велюр от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Самба, экокожа Black, каркас хром, подлокотники мягкие
Фотография товара Стул Самба, экокожа Black, каркас хром, подлокотники мягкие от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья455 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес5 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьяпластик, ткань
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиний, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке30 шт
  • Ширина упаковки1200 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Глубина упаковки1900 мм
  • Объём упаковки1.82 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела стулья изо

Фотография товара Стул Iso, кожзам черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Iso, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена

Стул Iso, кожзам черный

9
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул Iso, ткань коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Iso, ткань коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Стул Iso, ткань коричневый

15
В наличии 22 шт.
New
Фотография товара Стул Изо 3, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Изо 3, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
1 890

Стул Изо 3, пластик

7
Фотография товара Стул Изо 3, краска хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Изо 3, краска хром, произведённого компанией ChiedoCover
2 690

Стул Изо 3, краска хром

9
Фотография товара Стул Изо 3, сетка, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Изо 3, сетка, хром, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул Изо 3, сетка, хром

13
Фотография товара Стул Изо 2, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Изо 2, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
2 390

Стул Изо 2, пластик

5
Фотография товара Стул Rhythm GTS, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rhythm GTS, синий, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул Rhythm GTS, синий

14
Фотография товара Стул Rhythm GTS, темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rhythm GTS, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул Rhythm GTS, темно-коричневый

9
Фотография товара Стул Rhythm GTS, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rhythm GTS, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул Rhythm GTS, серый

8
Фотография товара Стул Rhythm GTS, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rhythm GTS, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул Rhythm GTS, белый

6

Товар в корзине

Стул Изо 3, спинка пластик
Стул Изо 3, спинка пластик
2 190
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности