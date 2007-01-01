Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул кресло оператора Aegis, произведённого компанией ChiedoCover
Стул кресло оператора Aegis
15 оценок
6 690
Товар в корзине. Перейти
Стул кресло оператора Aegis - фото 1
NEW

Стул кресло оператора Aegis

Артикул: CH-083-644
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина665 мм
  • Высота430/540 мм
  • Ширина сиденья350 мм
  • Глубина сиденья350 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Офисное кресло Таварес, серый велюр
Фотография товара Офисное кресло Таварес, серый велюр от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Самба, экокожа Black, каркас хром, подлокотники мягкие
Фотография товара Стул Самба, экокожа Black, каркас хром, подлокотники мягкие от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Многофункциональное рабочее кресло. Отлично подходит лабораториям, парикмахерским, медицинским и банковским учреждениям. Благодаря металлическому каркасу и металлическому пятилучию кресло обладает повышенной прочностью и надежностью.

Материал обивки кожзам - практичный и неприхотливый в уходе материал.
Металлический каркас.
Металлическое пятилучие.
Рекомендуемая нагрузка на кресло до 120 кг.
Идеальное сочетание небольшой цены и больших преимуществ!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина665 мм
  • Высота430/540 мм
  • Ширина сиденья350 мм
  • Глубина сиденья350 мм
  • Высота до сиденья430/540 мм
  • Материалметалл
  • Материал сиденьякожзам
  • Модификации стулаколесики
  • Тип ножекколесное основание
  • Цветбелый
  • Обивкакожзам

Параметры упаковки

  • Вес упаковки8.24 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Товар в корзине

Стул кресло оператора Aegis
Стул кресло оператора Aegis
6 690
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности