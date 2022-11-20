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Стул Lilly велюр серебристый

Артикул: CH-050-771
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Благодаря стильному и лаконичному дизайну стулья будут прекрасным дополнением в интерьере кухни, ресторана или кафе.
Закругленная спинка эргономичной формы в нежной велюровой обивке придется по душе любителям комфорта и уюта. Внешняя сторона спинки отдекорирована геометричной строчкой в виде ромбов.
Каркас стульев металлический, ножки выполнены в черном цвете, прекрасно впишутся в любой современный дизайн интерьера.

Каркас: металл
Материал сиденья: велюр
Высота: 85,50
Высота сиденья: 47,50
Ширина: 46,00
Ширина сиденья: 46,00
Глубина: 57,50
Глубина сиденья: 42,50
Нагрузка: 120
Вес: 4,600
Китай

3 коробка / 4 шт.
Габариты: 77*52*63
Вес брутто: 21,000
Объем: 0,250

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота855 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья425 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Вес4.6 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Обивкавелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

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