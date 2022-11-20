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Стул Topas, шенилл ONTARIO band bamboo, морилка венге - фото 1Стул Topas, шенилл ONTARIO band bamboo, морилка венге - фото 2Стул Topas, шенилл ONTARIO band bamboo, морилка венге - фото 3

Стул Topas, шенилл ONTARIO band bamboo, морилка венге

10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал: Шенилл ONTARIO band bamboo
Цвет каркаса: Венге

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина510 мм
  • Вес5 кг
Сделаем стулья на заказ

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