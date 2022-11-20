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Столик кофейный Тамале - фото 1

Столик кофейный Тамале

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Характеристики товара

Описание

Простая арифметика, одна покупка – два столика! Модные и стильные журнальные столики гармонично впишутся в интерьер дома, дачи, кафе, гостиницы и остальных зон отдыха.

ДВА В ОДНОМ Вы можете использовать два столика в комплекте, красиво перекрыв один другим. Или в качестве отдельных столиков в каждой комнате своего дома. За ненадобностью можно полностью один задвинуть за другой.

Количество изделий в упаковке: 1
Вид упаковки: картон
Вес в упаковке, кг: 10.10
Объем упаковки, м3: 0.043

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Основные характеристики

  • Высота502 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина580 мм
  • Материалметалл
  • Материал столешницызеркало
  • Цветсеребряный

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