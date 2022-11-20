Характеристики товара
Описание
Простая арифметика, одна покупка – два столика! Модные и стильные журнальные столики гармонично впишутся в интерьер дома, дачи, кафе, гостиницы и остальных зон отдыха.
ДВА В ОДНОМ Вы можете использовать два столика в комплекте, красиво перекрыв один другим. Или в качестве отдельных столиков в каждой комнате своего дома. За ненадобностью можно полностью один задвинуть за другой.
Количество изделий в упаковке: 1
Вид упаковки: картон
Вес в упаковке, кг: 10.10
Объем упаковки, м3: 0.043
Основные характеристики
- Высота502 мм
- Ширина580 мм
- Глубина580 мм
- Материалметалл
- Материал столешницызеркало
- Цветсеребряный