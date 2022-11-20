Характеристики товара
Описание
Элегантный и изысканный Monk (барный) выполнен из натурального дуба. Его детали тщательно проработаны, чтобы обеспечить долговечность и комфорт использования на долгие годы.
Барный стул Monk оформлен кожаным сиденьем, а также имеет эргономичную спинку для поддержки спины.
Классический дизайн идеально сочетается с любым интерьером. Крепкий, надежный барный стул Monk станет идеальным дополнением к вашей коллекции мебели и будет радовать вас своей красотой и комфортом на протяжении многих лет.
МАССИВ КАРКАСА: дуб натуральный
СИДЕНЬЕ: натуральная кожа
Изготавливается под заказ
Срок изготовления — 30 дней
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина570 мм
- Высота980 мм
- Высота до сиденья720 мм
- Вес9 кг
- Обивканатуральная кожа
- Каркасдуб
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия