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Стул барный Monk

Артикул: CH-053-384
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Элегантный и изысканный Monk (барный) выполнен из натурального дуба. Его детали тщательно проработаны, чтобы обеспечить долговечность и комфорт использования на долгие годы.
Барный стул Monk оформлен кожаным сиденьем, а также имеет эргономичную спинку для поддержки спины.

Классический дизайн идеально сочетается с любым интерьером. Крепкий, надежный барный стул Monk станет идеальным дополнением к вашей коллекции мебели и будет радовать вас своей красотой и комфортом на протяжении многих лет.

МАССИВ КАРКАСА: дуб натуральный
СИДЕНЬЕ: натуральная кожа

Изготавливается под заказ
Срок изготовления — 30 дней

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота980 мм
  • Высота до сиденья720 мм
  • Вес9 кг
  • Обивканатуральная кожа
  • Каркасдуб
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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