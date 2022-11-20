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Стул Париж бежево-серая ткань с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки под золото - фото 1

Стул Париж бежево-серая ткань с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки под золото

Артикул: CH-034-378
16 оценок
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Характеристики товара

Описание

Классицизм Франции и средиземноморский стиль - это то , что делает данный предмет мебели идеальным для любителей прекрасного. Милый силуэт, нежные обивки и мягкие цвета. Стул Париж имеет плавные очертания. Спинка достаточно прочная и упругая, но при этом не жесткая, а очень мягкая, на нее удобно и приятно облокачиваться. Стул Париж имеет фирменную обивку, которая обладает износостойкими свойствами. Расположите стулья Париж у круглого стола или же используйте несколько расцветок в разных уголках интерьера - это будет очень эффектно!


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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Высота770 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес9 кг
  • ОбивкаТкань
  • Цветбежевый, серый

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