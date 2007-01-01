Характеристики товара
Описание
Стул KORD выполнен в пластике, основание из дерева с металическими прутьями. Стул подойдет для небольшой обеденной зоны в скандинавском стиле, а так же для кафе, баров и ресторанов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина480 мм
- Высота830 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Вес3.4 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалметалл, пластик, дерево
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасадерево, металл
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет