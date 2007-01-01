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Стул Lord, чёрный, пластик - фото 1
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Стул Lord, чёрный, пластик

Артикул: CH-075-827
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул KORD выполнен в пластике, основание из дерева с металическими прутьями. Стул подойдет для небольшой обеденной зоны в скандинавском стиле, а так же для кафе, баров и ресторанов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота830 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Вес3.4 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалметалл, пластик, дерево
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасадерево, металл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Стул Lord, чёрный, пластик
Стул Lord, чёрный, пластик
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5 290 ₽
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