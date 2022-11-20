Характеристики товара
Описание
Варианты исполнения: Шпон: серый ясень, тёмный ясень, дуб, молочный дуб, дуб шампань, орех антик, венге
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина448 мм
- Высота719 мм
- Материал каркасадерево
- Цветчерный
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Варианты исполнения: Шпон: серый ясень, тёмный ясень, дуб, молочный дуб, дуб шампань, орех антик, венге
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