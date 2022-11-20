Характеристики товара
Описание
Основание: окрашенный металл чёрного цвета. Материал обивки: велюр. Особенности: подъёмный механизм газ-лифт; анатомические спинка и сиденье; стильная модель; чёрный матовый каркас; мягкая спинка и сиденье; изящная модель.
Основные характеристики
- Высота810-930 мм
- Высота до сиденья400-510 мм
- Ширина580 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Вес9.7 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветсерый
- Размер упаковки59/40/78 см
- Страна изготовленияКитай