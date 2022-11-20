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Кресло поворотное Oslo, темно-серый, велюр - фото 1Кресло поворотное Oslo, темно-серый, велюр - фото 2Кресло поворотное Oslo, темно-серый, велюр - фото 3Кресло поворотное Oslo, темно-серый, велюр - фото 4

Кресло поворотное Oslo, темно-серый, велюр

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Характеристики товара

Описание

Основание: окрашенный металл чёрного цвета. Материал обивки: велюр. Особенности: подъёмный механизм газ-лифт; анатомические спинка и сиденье; стильная модель; чёрный матовый каркас; мягкая спинка и сиденье; изящная модель.

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Основные характеристики

  • Высота810-930 мм
  • Высота до сиденья400-510 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Вес9.7 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветсерый
  • Размер упаковки59/40/78 см
  • Страна изготовленияКитай

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