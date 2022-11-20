Характеристики товара
Описание
Мягкий стул с округлой спинкой анатомической формы и удобными подлокотниками подарит комфорт и уют. В качестве обивки используется велюр - прочный износостойкий и приятный на ощупь материал. Внешняя сторона спинки и подлокотников имеет декоративную строчку в виде ромбов.
Прочные ножки выполнены из металла в черном цвете, поэтому обеспечивают хорошую устойчивость и делают стул оригинальным. Дополнительная функция вращения сиденья обеспечивает максимальный комфорт.
Изделие будет прекрасно смотреться как отдельный предмет мебели, так и в комплекте с обеденным или письменным столом.
1 короб / 2шт
Габариты: 71*65,5*59
Вес брутто: 19,400
Объем: 0,270
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина550 мм
- Глубина580 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Цветоранжевый