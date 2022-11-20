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Стул Ника вращающийся велюр терракотовый

12 оценок

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Стул Ника вращающийся велюр пыльно-розовый
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Стул Ника вращающийся велюр пыльно-розовый

Характеристики товара

Описание

Мягкий стул с округлой спинкой анатомической формы и удобными подлокотниками подарит комфорт и уют. В качестве обивки используется велюр - прочный износостойкий и приятный на ощупь материал. Внешняя сторона спинки и подлокотников имеет декоративную строчку в виде ромбов.

Прочные ножки выполнены из металла в черном цвете, поэтому обеспечивают хорошую устойчивость и делают стул оригинальным. Дополнительная функция вращения сиденья обеспечивает максимальный комфорт.

Изделие будет прекрасно смотреться как отдельный предмет мебели, так и в комплекте с обеденным или письменным столом.

1 короб / 2шт

Габариты: 71*65,5*59

Вес брутто: 19,400

Объем: 0,270

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина580 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветоранжевый

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