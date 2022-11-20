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Стул Адольфо

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Стул Адамо, темный орех

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина530 мм
  • Длина630 мм
  • Вес8.8 кг
  • Размер упаковки2шт/1кор см

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