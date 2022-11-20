Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина530 мм
- Длина630 мм
- Вес8.8 кг
- Размер упаковки2шт/1кор см
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Педикюрное кресло Франклин трехмоторное
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Стул Скай складной, темно-серый
Стул ХОФМАН изумрудный
Кресло Casta
Стул Freames бежевый
Стул Daiquiri, светло-серый/ белый каркас
Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий
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Стул Офисный с пюпитром