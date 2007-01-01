Характеристики товара
Описание
Стул офисный ROSS — комфорт и практичность в стильном дизайне.
Материалы и цвета. Обивка выполнена из прочной и приятной на ощупь рогожки, которая придаёт стулу современный и уютный вид. Металлическая крестовина с хромированным покрытием обеспечивает долговечность и устойчивость. Нейлоновые ролики гарантируют плавное перемещение по различным покрытиям пола.
Дизайн. Элегантные линии спинки и подлокотников создают гармоничный образ, идеально подходящий как для рабочего кабинета, так и для домашнего использования. Классический темно-серый цвет обивки добавляет индивидуальности в интерьере.
Функциональность. Механизм качания "топ-ган" позволяет адаптировать угол наклона для комфортного отдыха. Высота сиденья регулируется в пределах 45-55 см, что делает стул удобным для пользователей разного роста. Стул выдерживает нагрузку до 120 кг.
Место использования. Универсальный дизайн и функциональность делают этот стул отличным выбором для дома, офиса или рабочего места.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина550 мм
- Высота840 мм
- Высота до сиденья450/550 мм
- Материал сиденьярогожка
- Материал каркасаметалл
- Цветтемно-серый
Параметры упаковки
- Вес упаковки9.50 кг
- Габариты упаковки для логистики560
- Изделия стопируютсяНет