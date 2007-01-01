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Стул офисный ROSS, рогожка, светло-розовый

Артикул: CH-074-744
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул офисный ROSS — комфорт и практичность в стильном дизайне.

Материалы и цвета. Обивка выполнена из прочной и приятной на ощупь рогожки, которая придаёт стулу современный и уютный вид. Металлическая крестовина с хромированным покрытием обеспечивает долговечность и устойчивость. Нейлоновые ролики гарантируют плавное перемещение по различным покрытиям пола.

Дизайн. Элегантные линии спинки и подлокотников создают гармоничный образ, идеально подходящий как для рабочего кабинета, так и для домашнего использования. Светло-розовый цвет обивки добавляет яркости в любой интерьер.

Функциональность. Механизм качания "топ-ган" позволяет адаптировать угол наклона для комфортного отдыха. Высота сиденья регулируется в пределах 45-55 см, что делает стул удобным для пользователей разного роста. Стул выдерживает нагрузку до 120 кг.

Место использования. Универсальный дизайн и функциональность делают этот стул отличным выбором для дома, офиса или рабочего места.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья450/550 мм
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветрозовый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки9.50 кг
  • Габариты упаковки для логистики560
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Стул офисный ROSS, рогожка, светло-розовый
Стул офисный ROSS, рогожка, светло-розовый
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