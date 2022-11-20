Фотография Стул пластиковый Bora Bistrot, красный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул пластиковый Bora Bistrot, красный

4.4
Оптовая цена
от 4 490 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Стул пластиковый Bora Bistrot, красный
Стул пластиковый Bora Bistrot, красный
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену
Больше обивок в каталоге

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Стул пластиковый Bora Bistrot, красный

4.4
4490 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый Bora Bistrot, белый
Стул пластиковый Bora Bistrot, белый
Следующий Стул пластиковый складной Capri, белый
Стул пластиковый складной Capri, белый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес3,7 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота830 мм
  • Цвет1

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover-27%
Новинка
2 190 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Eames Черный
Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 03, произведённого компанией ChiedoCover
390 ₽
Оптовая цена
4.2
Новогодний чехол на стул 03
Настоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 550 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый, произведённого компанией ChiedoCover-7%
Новинка
1 490 ₽1 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый
Настоящее фото товара Подвесной светильник Empress №1, произведённого компанией ChiedoCover
49 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Подвесной светильник Empress №1
Настоящее фото товара Подвесной светильник Empress №2, произведённого компанией ChiedoCover
34 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Подвесной светильник Empress №2
Настоящее фото товара Подвесной светильник Empress №3, произведённого компанией ChiedoCover
26 990 ₽
Оптовая цена
5
Подвесной светильник Empress №3
Настоящее фото товара Подвесной светильник Dune, произведённого компанией ChiedoCover
19 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Подвесной светильник Dune
Настоящее фото товара Подвесной светильник Chain №1, произведённого компанией ChiedoCover
24 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Подвесной светильник Chain №1
Настоящее фото товара Батут надувной - игровой центр Крепость, произведённого компанией ChiedoCover
7 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Батут надувной - игровой центр Крепость

Другие товары из раздела стулья с перфорацией оптом

Настоящее фото товара Стул пластиковый складной Capri, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
2 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул пластиковый складной Capri, антрацит
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Classic, белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло пластиковое Classic, белый
Настоящее фото товара Кресло пластиковое California Armchair, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло пластиковое California Armchair, зеленое
Настоящее фото товара Кресло пластиковое California Armchair, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло пластиковое California Armchair, белый
Настоящее фото товара Стул Стандарт зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
890 ₽
Оптовая цена
5
Стул Стандарт зеленый
Настоящее фото товара Стул пластиковый Итальяно, произведённого компанией ChiedoCover
790 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул пластиковый Итальяно
Настоящее фото товара Кресло BK-8 Ch черное, произведённого компанией ChiedoCover
7 790 ₽
Оптовая цена
5
Кресло BK-8 Ch черное
Настоящее фото товара Стул пластиковый Colette, лен, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул пластиковый Colette, лен
Настоящее фото товара Стул пластиковый Colette, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул пластиковый Colette, тортора
Настоящее фото товара Стул пластиковый Colette, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул пластиковый Colette, голубой