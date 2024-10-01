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Стул пластиковый Marmaris, белый

Артикул: CH-067-365
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

штабелируемый - занимает минимум места при хранении. Подходит для использования исключительно в помещении.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья410 мм
  • Вес4 кг
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Материалсталь, полипропилен
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки1030 мм
  • Глубина упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.36 м3
  • Вес упаковки27 кг

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