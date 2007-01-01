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Стул Bell, черный

Артикул: CH-069-548
15 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Bell, серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Идеальное сочетание стиля и функциональности. Пластиковая ракушка обеспечивает комфорт и легкость, а подпружинивающая конструкция добавляет дополнительное удобство. Ножки черного матового цвета придают стулу современный и элегантный вид.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Стул Bell, черный
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