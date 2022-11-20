Стул Remind напоминает мягкие извилистые изгибы деревянных стульев конца 19 века, переосмысленные в новаторском ключе. Чувственный и романтический дизайн дает совершенно новое ощущение. Перфорированные сиденье и спинка, изготовленные из моноблока полипропилена методом литья под давлением, придают стулу воздушность и легкость, а также обеспечивают максимальный комфорт. Перфорированная спинка Remind может быть украшена крошечными разноцветными кнопками из полипропилена, поэтому любой может стать художником, создавая бесконечные узоры.
Особенности:
Модель выполнена из 100% переработанного полипропилена, (50% бытовые и 50% промышленные отходы.) Армирован стекловолокном, антистатический, устойчивый к УФ-излучению
Возможность штабелирования до 8 шт.
Дополнительно можно приобрести комплект кнопок красного (RO) или розового (RA) цвета для украшения спинки.
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