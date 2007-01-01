Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул барный Либра черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Либра черный
26 оценок
6 19043
10 690 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Либра черный - фото 1Стул барный Либра черный - фото 2Стул барный Либра черный - фото 3Стул барный Либра черный - фото 4Стул барный Либра черный - фото 5Стул барный Либра черный - фото 6Видеообзор барного стула Либра (Libra) от ChiedoCover - видео 7
Распродажа

Стул барный Либра черный

Артикул: CH-004-385
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья750 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Табурет барный Кабаре Elm, венге
Фотография товара Табурет барный Кабаре Elm, венге от компании ChiedoCover.
Следующий Стул барный Либра белый
Фотография товара Стул барный Либра белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул ЛИБРА черный, пластик, в стиле лофт для создания элегантной обстановки в общественных заведениях

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Вес5.5 кг
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Материал каркасадерево
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки485 мм
  • Глубина упаковки250 мм
  • Вес упаковки12 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Габариты упаковки для логистики750
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул КАПРИ 26 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КАПРИ 26, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена

Стул КАПРИ 26

43
Фотография товара Стул Орион черный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Орион черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Стул Орион черный, пластиковый

44
В наличии 86 шт.
Фотография товара Стул Джексон, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джексон, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Стул Джексон, белый

80
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Джайпур от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джайпур, произведённого компанией ChiedoCover
от55 390
Оптовая цена

Стул Джайпур

47
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Гуччи, велюр Реми 83, каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Гуччи, велюр Реми 83, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 9903
7 190 ₽

Полукресло Гуччи, велюр Реми 83, каркас металл

13
Распродажа
Фотография товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), красный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29024
13 390 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), красный

12
Распродажа
Фотография товара Стул К5 (на прутке со столиком), черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К5 (на прутке со столиком), черный, произведённого компанией ChiedoCover
от21 59022
27 590 ₽Оптовая цена

Стул К5 (на прутке со столиком), черный

11
  • бежевый
  • черный, хромированный
  • серый
  • желтый
Настоящее фото товара Стул Саф-Ина, каркас серебро, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Стул Саф-Ина, каркас серебро, светло-бежевый

6
Настоящее фото товара Стул Лоуренс, каркас серебро, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Лоуренс, каркас серебро, бордовый

14
Фотография товара Стул обеденный Зури, терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Зури, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
11 890

Стул обеденный Зури, терракотовый

14
  • терракот
  • серый
В пути 100 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Окленд d1000, HPL Патинированный дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Окленд d1000, HPL Патинированный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590

Стол Окленд d1000, HPL Патинированный дуб

48
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Рольф, даркстоун, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
12 590

Стол нераздвижной Рольф, даркстоун, белый муар

15
  • белый, светло-серый
  • коричневый, черный
  • серый, черный
  • черный, темно-коричневый
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Геометри 2, 1000, дуб самдал, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Стол нераздвижной Геометри 2, 1000, дуб самдал, черный муар

10
  • серый, черный, светло-серый
  • белый, серый
  • коричневый, черный
  • черный, темно-коричневый
Фотография товара Стол раздвижной Нермани, массив бука, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Нермани, массив бука, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
25 190

Стол раздвижной Нермани, массив бука, молочный

9
Распродажа
Фотография товара Стол барный Form 60*60 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Form 60*60 белый, произведённого компанией ChiedoCover
15 69038
24 990 ₽Оптовая цена

Стол барный Form 60*60 белый

26
  • белый
  • черный
  • бежевый, черный
В наличии 101 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Ниагара 160 Белый мрамор, стекло / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ниагара 160 Белый мрамор, стекло / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от31 59059
76 590 ₽Оптовая цена

Стол Ниагара 160 Белый мрамор, стекло / черный каркас

33
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стол обеденный квадратный BORN, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Стол обеденный квадратный BORN

12
Новинка
Фотография товара Стол раздвижной Киннерс, черный/керамика белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Киннерс, черный/керамика белая, произведённого компанией ChiedoCover
26 490

Стол раздвижной Киннерс, черный/керамика белая

10
  • белый, черный, мрамор
  • черный, мрамор
В наличии 7 шт.
Хит
Фотография товара Стол Ларисса от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ларисса, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990

Стол Ларисса

5
Фотография товара Стол барный складной Sky Folding Bar Table 600, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный складной Sky Folding Bar Table 600, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 390
Оптовая цена

Стол барный складной Sky Folding Bar Table 600, бежевый

12

Другие товары из раздела стулья для кафе

Распродажа
Фотография товара Стул Лавал, белая экокожа/ золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лавал, белая экокожа/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
8 1909
8 990 ₽Оптовая цена

Стул Лавал, белая экокожа/ золото

32
  • белый
  • фиолетовый
  • черный
Фотография товара Стул Rain, бежево-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rain, бежево-серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена

Стул Rain, бежево-серый

30
  • черный
  • серый
  • белый
Фотография товара Стул Henry, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Henry, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Henry, синий

65
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул поворотный Бостон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул поворотный Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стул поворотный Бостон

44
Фотография товара Стул Шилин, тёмно-серая рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Шилин, тёмно-серая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена

Стул Шилин, тёмно-серая рогожка

37
  • коричневый
  • серый
  • черный
  • белый, серый
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Тиффани, тёмно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тиффани, тёмно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от10 39031
14 890 ₽

Стул Тиффани, тёмно-синий

87
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Echo светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Echo светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99036
16 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Echo светло-серый

26
  • бежевый, черный
  • серый, черный
В наличии 118 шт.В пути 60 шт.
Фотография товара Дизайнерский стул FIT, графит, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул FIT, графит, хром, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена

Дизайнерский стул FIT, графит, хром

8
В наличии 10 шт.
Фотография товара Дизайнерский стул FIT, бежевый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул FIT, бежевый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена

Дизайнерский стул FIT, бежевый, хром

15
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Джакарта, коричневый, без подлокотников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джакарта, коричневый, без подлокотников, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена

Стул Джакарта, коричневый, без подлокотников

13

Товар в корзине

Стул барный Либра черный
Стул барный Либра черный
от 6 190
10 690 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Окленд d1000, HPL Патинированный дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Окленд d1000, HPL Патинированный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590

Стол Окленд d1000, HPL Патинированный дуб

48
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Рольф, даркстоун, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
12 590

Стол нераздвижной Рольф, даркстоун, белый муар

15
  • белый, светло-серый
  • коричневый, черный
  • серый, черный
  • черный, темно-коричневый
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Геометри 2, 1000, дуб самдал, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Стол нераздвижной Геометри 2, 1000, дуб самдал, черный муар

10
  • серый, черный, светло-серый
  • белый, серый
  • коричневый, черный
  • черный, темно-коричневый
Фотография товара Стол раздвижной Нермани, массив бука, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Нермани, массив бука, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
25 190

Стол раздвижной Нермани, массив бука, молочный

9

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности