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Стул барный Libra черный

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Характеристики товара

Описание

Барный стул Libra черного цвета в стиле лофт предназначен для создания элегантной обстановки в общественных заведениях, однако может грамотно сочетаться с домашней барной стойкой того же цвета или фактуры. Благодаря продуманной ширине, плавному изгибу и небольшому выступу сиденье комфортно для людей с любой комплекцией даже несмотря на отсутствие подлокотников и полноценной спинки.

В дизайне модели Libra используется сочетание черного пластика и естественного оттенка натурального дерева – опоясывающая ножки опорная планка в тон сиденью уравновешивает цветовую комбинацию и подчеркивает модные геометрические формы барного стула. Высота мебели достаточна для стоек стандартной высоты.

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 75х48,5х25 см.

Масса брутто: 12 кг.

Объем: 0,09

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина400 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасадерево
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки485 мм
  • Глубина упаковки250 мм
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Вес упаковки12 кг

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