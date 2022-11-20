Характеристики товара
Описание
Легкий и свежий Bora - это удобный стул из стеклопластика с бесшовным трубчатым каркасом и закругленным профилем. Сиденье и спинка образуют единый элемент, формы которого могут дополнить любое открытое пространство - террасу кафе, бара, ресторана, площадку возле бассейна, зону отдыха в отеле.Особенности:
- Моноблочный стул из перерабатываемого стеклопластика (полипропилен+стекловолокно) с матовой отделкой.
- Материалы не подвержены воздействию УФ-излучения, благодаря этому стул долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце.
- Возможность штабелирования.
- Нескользящие ножки.
В упаковке: 24 шт
Вес: 88,8кг
Объем: 1,512 м3
Размер упаковки: 1060х620х2300 мм
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина540 мм
- Высота830 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Вес3,7 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяпластик
- Цветголубой
- Страна изготовленияИталия