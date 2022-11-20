Товар в корзине. Перейти
Стул пластиковый Bora Bistrot, голубой - фото 1Стул пластиковый Bora Bistrot, голубой - фото 2Стул пластиковый Bora Bistrot, голубой - фото 3Стул пластиковый Bora Bistrot, голубой - фото 4Стул пластиковый Bora Bistrot, голубой - фото 5Стул пластиковый Bora Bistrot, голубой - фото 6

Стул пластиковый Bora Bistrot, голубой

Артикул: CH-050-421
11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Bang-bang
Стул Bang-bang
Следующий Стул Бистро металл, голубая экокожа
Стул Bang-bang

Характеристики товара

Описание

Легкий и свежий Bora - это удобный стул из стеклопластика с бесшовным трубчатым каркасом и закругленным профилем. Сиденье и спинка образуют единый элемент, формы которого могут дополнить любое открытое пространство - террасу кафе, бара, ресторана, площадку возле бассейна, зону отдыха в отеле.

Особенности:


  • Моноблочный стул из перерабатываемого стеклопластика (полипропилен+стекловолокно) с матовой отделкой.
  • Материалы не подвержены воздействию УФ-излучения, благодаря этому стул долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце.
  • Возможность штабелирования.
  • Нескользящие ножки.

В упаковке: 24 шт

Вес: 88,8кг

Объем: 1,512 м3

Размер упаковки: 1060х620х2300 мм

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Вес3,7 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияИталия

Похожие товары

Стул Винус NEW, пластиковый, золотойНастоящее фото товара Стул Винус NEW, пластиковый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
13

Стул Винус NEW, пластиковый, золотой

Стул Винус NEW, пластиковый, жемчужныйНастоящее фото товара Стул Винус NEW, пластиковый, жемчужный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
11

Стул Винус NEW, пластиковый, жемчужный

Стул пластиковый Riva Bistrot, белыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Riva Bistrot, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
7

Стул пластиковый Riva Bistrot, белый

Стул пластиковый Riva Bistrot, тортораНастоящее фото товара Стул пластиковый Riva Bistrot, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
12

Стул пластиковый Riva Bistrot, тортора

Стул барный пластиковый Divo, ленНастоящее фото товара Стул барный пластиковый Divo, лен, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена
6

Стул барный пластиковый Divo, лен

Стул барный пластиковый Divo, оранжевыйНастоящее фото товара Стул барный пластиковый Divo, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена
9

Стул барный пластиковый Divo, оранжевый

В наличии 2 шт.
Стул барный пластиковый Divo, синийНастоящее фото товара Стул барный пластиковый Divo, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена
17

Стул барный пластиковый Divo, синий

В наличии 1 шт.
Стул барный пластиковый Divo, красныйНастоящее фото товара Стул барный пластиковый Divo, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена
9

Стул барный пластиковый Divo, красный

В наличии 2 шт.
Стул пластиковый барный Air BarНастоящее фото товара Стул пластиковый барный Air Bar, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена
7

Стул пластиковый барный Air Bar

В наличии 8 шт.
Стул пластиковый барный Air Bar черныйНастоящее фото товара Стул пластиковый барный Air Bar черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена
11

Стул пластиковый барный Air Bar черный

В наличии 7 шт.
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок кофе с молоком, произведённого компанией ChiedoCover
150
Оптовая цена
31

Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок кофе с молоком

Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок серый, произведённого компанией ChiedoCover
от150
24

Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок серый

Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Ричард, цветок слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от170
21

Куверт на 3 прибора Ричард, цветок слоновая кость

Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Ричард, вензель слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от170
30

Куверт на 3 прибора Ричард, вензель слоновая кость

Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Ричард, гладь серый, произведённого компанией ChiedoCover
от170
12

Куверт на 3 прибора Ричард, гладь серый

Куверт на 2 прибора Журавинка, гладь васильковыйНастоящее фото товара Куверт на 2 прибора Журавинка, гладь васильковый, произведённого компанией ChiedoCover
от140
23

Куверт на 2 прибора Журавинка, гладь васильковый

Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Журавинка, ромб шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от140
17

Куверт на 2 прибора Журавинка, ромб шампань

Другие товары из разделастулья, табуреты, скамьи для школьной столовой
Стул Бистро 2, металл, зеленая экокожаНастоящее фото товара Стул Бистро 2, металл, зеленая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от1 29024
1 690 ₽
15

Стул Бистро 2, металл, зеленая экокожа

Табурет Бистро - стальные ножки, деревянное сиденьеНастоящее фото товара Табурет Бистро - стальные ножки, деревянное сиденье, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
20

Табурет Бистро - стальные ножки, деревянное сиденье

Настоящее фото товара Стул Гвен, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
32

Стул Гвен, серебро

Стул Гвен 2 - хром, экокожаНастоящее фото товара Стул Гвен 2 - хром, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
23

Стул Гвен 2 - хром, экокожа