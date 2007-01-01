Характеристики товара
Стильный стул-кресло в мягкой обивке и велюра отличается качеством исполнения и прочными материалами. Мягкая обивка выполнена из велюра – приятным на ощупь износостойким и достаточно долговечным материалом. Внутренняя сторона спинки имеет вертикальную строчку. Черные металлические ножки отлично показывают себя в эксплуатации как дома, так и в ресторане или кафе, выдерживают большие нагрузки. Дополнительное преимущество стула – удобные подлокотники, которые добавляют уют и комфорт.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина610 мм
- Высота790 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота посадочного места 450 мм
- Вес8.4 кг
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка120
- Цветсиний
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки560 мм
- Вес упаковки9.24 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Габариты упаковки для логистики600
- Изделия стопируютсяНет