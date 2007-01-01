Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Нейтон, велюр, пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
Стул с подлокотниками Нейтон, велюр, пыльно-синий
14 оценок
13 190
Товар в корзине. Перейти
Стул с подлокотниками Нейтон, велюр, пыльно-синий - фото 1Стул с подлокотниками Нейтон, велюр, пыльно-синий - фото 2Стул с подлокотниками Нейтон, велюр, пыльно-синий - фото 3Стул с подлокотниками Нейтон, велюр, пыльно-синий - фото 4Стул с подлокотниками Нейтон, велюр, пыльно-синий - фото 5
NEW

Стул с подлокотниками Нейтон, велюр, пыльно-синий

Артикул: CH-080-690
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба с пластиковыми подлокотниками, черный, хром
Фотография товара Стул Самба с пластиковыми подлокотниками, черный, хром от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Tolix, черный
Фотография товара Стул Tolix, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стильный стул-кресло в мягкой обивке и велюра отличается качеством исполнения и прочными материалами. Мягкая обивка выполнена из велюра – приятным на ощупь износостойким и достаточно долговечным материалом. Внутренняя сторона спинки имеет вертикальную строчку. Черные металлические ножки отлично показывают себя в эксплуатации как дома, так и в ресторане или кафе, выдерживают большие нагрузки. Дополнительное преимущество стула – удобные подлокотники, которые добавляют уют и комфорт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота посадочного места 450 мм
  • Вес8.4 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки560 мм
  • Вес упаковки9.24 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Габариты упаковки для логистики600
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Товар в корзине

Стул с подлокотниками Нейтон, велюр, пыльно-синий
Стул с подлокотниками Нейтон, велюр, пыльно-синий
13 190
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности