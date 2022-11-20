Стул с подлокотниками Нейтон, велюр зеленый
8 990 ₽10 990 ₽
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 60*56*56
Вес брутто: 9,240
Объем: 0,190
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