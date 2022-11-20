Стул с подлокотниками Нейтон, велюр зеленый

5 оценок

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Стул с подлокотниками Нейтон, велюр зеленый

4.6
8 990 ₽10 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 60*56*56

Вес брутто: 9,240

Объем: 0,190

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Основные характеристики

  • Глубина610 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый
  • Вес8.4 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота790 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг

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