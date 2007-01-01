Характеристики товара
Описание
Стул с подлокотниками Нейтон обивка велюр бежевый ножки металл черные
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина600 мм
- Высота790 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес8.4 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки560 мм
- Вес упаковки9.24 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Габариты упаковки для логистики600
- Изделия стопируютсяНет