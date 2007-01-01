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Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Нейтон, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул с подлокотниками Нейтон, велюр бежевый
26 оценок
10 490
Товар в корзине. Перейти
Стул с подлокотниками Нейтон, велюр бежевый - фото 1Стул с подлокотниками Нейтон, велюр бежевый - фото 2Стул с подлокотниками Нейтон, велюр бежевый - фото 3Стул с подлокотниками Нейтон, велюр бежевый - фото 4Стул с подлокотниками Нейтон, велюр бежевый - фото 5Стул с подлокотниками Нейтон, велюр бежевый - фото 6Стул с подлокотниками Нейтон, велюр бежевый - фото 7

Стул с подлокотниками Нейтон, велюр бежевый

Артикул: CH-023-857
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул с подлокотниками Нейтон обивка велюр бежевый ножки металл черные

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес8.4 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки560 мм
  • Вес упаковки9.24 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Габариты упаковки для логистики600
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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