Характеристики товара
Описание
Роскошное кресло, выполненное из прочного массива и высококачественного мягкого наполнителя, будет идеальным дополнением к вашему интерьеру. Создайте атмосферу роскоши и стиля в вашем доме с этим уютным креслом.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина740 мм
- Глубина700 мм
- Высота760 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки780 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки700 мм
- Объём упаковки0.35 м3
- Вес упаковки14.60 кг