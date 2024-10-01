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Кресло Шелби

Артикул: CH-068-049
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Роскошное кресло, выполненное из прочного массива и высококачественного мягкого наполнителя, будет идеальным дополнением к вашему интерьеру. Создайте атмосферу роскоши и стиля в вашем доме с этим уютным креслом.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина740 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота760 мм

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки780 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки700 мм
  • Объём упаковки0.35 м3
  • Вес упаковки14.60 кг

Отзывы

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