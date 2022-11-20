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Кресло для отдыха Папасан - фото 1

Кресло для отдыха Папасан

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Кресло-качалка Сан-Ремо

Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (ШхДхВ) : 1100х1100х660
Количество штук в упаковке : 1
Цвет каркаса : медовый
Материал каркаса : ротанг натуральный
Покрытие : лак
Цвет поверхности : медовый
Материал поверхности : ротанг натуральный
Допустимая нагрузка : 100
Требуется сборка : Да
Страна производства : ИНДОНЕЗИЯ
Гарантийный срок : 12
Дополнительно : ремни в модели не предусмотрены

13,9 кг / 0,66 м3

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Основные характеристики

  • Высота660 мм
  • Ширина1100 мм
  • Длина1100 мм
  • Материал каркасанатуральный ротанг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.66 м3
  • Вес упаковки13.90 кг

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