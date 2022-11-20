Характеристики товара
Описание
Габариты изделия (ШхДхВ) : 1100х1100х660
Количество штук в упаковке : 1
Цвет каркаса : медовый
Материал каркаса : ротанг натуральный
Покрытие : лак
Цвет поверхности : медовый
Материал поверхности : ротанг натуральный
Допустимая нагрузка : 100
Требуется сборка : Да
Страна производства : ИНДОНЕЗИЯ
Гарантийный срок : 12
Дополнительно : ремни в модели не предусмотрены
13,9 кг / 0,66 м3
Основные характеристики
- Высота660 мм
- Ширина1100 мм
- Длина1100 мм
- Материал каркасанатуральный ротанг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.66 м3
- Вес упаковки13.90 кг