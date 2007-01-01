Габариты изделия (Ш/ГхДхВ) : 110х110х76
Количество штук в упаковке : 1
Цвет каркаса : медовый
Материал каркаса : ротанг натуральный
Покрытие : лак
Цвет чехла мягкого элемента/матраса : бежевый
Цвет поверхности : медовый
Материал поверхности : ротанг натуральный
Допустимая нагрузка : 100
Требуется сборка : Да
Страна производства : ИНДОНЕЗИЯ
Гарантийный срок : 12
Дополнительно : Класс ротанга А. Ремни в комплекте. От пола до сиденья 37см, глубина сиденья (от центра с углублением) 67см, глубина спинки (от центра с углублением) 67см. Подставка D низ 66см, D верх 81см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.