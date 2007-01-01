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Настоящее фото товара Кресло для отдыха Папасан, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло для отдыха Папасан
33 оценки
19 390
Товар в корзине. Перейти
Кресло для отдыха Папасан - фото 1

Кресло для отдыха Папасан

Артикул: CH-029-006
33 оценки
Основные характеристики
  • Длина1100 мм
  • Ширина1100 мм
  • Высота660 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (Ш/ГхДхВ) : 110х110х76 Количество штук в упаковке : 1 Цвет каркаса : медовый Материал каркаса : ротанг натуральный Покрытие : лак Цвет чехла мягкого элемента/матраса : бежевый Цвет поверхности : медовый Материал поверхности : ротанг натуральный Допустимая нагрузка : 100 Требуется сборка : Да Страна производства : ИНДОНЕЗИЯ Гарантийный срок : 12 Дополнительно : Класс ротанга А. Ремни в комплекте. От пола до сиденья 37см, глубина сиденья (от центра с углублением) 67см, глубина спинки (от центра с углублением) 67см. Подставка D низ 66см, D верх 81см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1100 мм
  • Ширина1100 мм
  • Высота660 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасанатуральный ротанг
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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