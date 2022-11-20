Характеристики товара
Описание
Размеры упаковки
Размер упаковки (ДхШхВ)
840 x 470 x 280 мм
Вес
4.93 кг
Объем
0.028 куб. м
Основные характеристики
- Высота960 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина410 мм
- Глубина450 мм
Размеры упаковки
Размер упаковки (ДхШхВ)
840 x 470 x 280 мм
Вес
4.93 кг
Объем
0.028 куб. м
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный