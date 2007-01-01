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Настоящее фото товара Кресло Хью велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Хью велюр бежевый
26 оценок
11 99022
15 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Хью велюр бежевый

Артикул: CH-053-322
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина750 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота960 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Хью бежевый обивка велюр с ножки массив дерева

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина750 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота960 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья530 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес9 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветбежевый
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Вес упаковки11 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Габариты упаковки для логистики700
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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