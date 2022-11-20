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Кресло Хью велюр бежевый

Артикул: CH-053-322
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Широко расставленные ножки из массива гевеи и практичный металлический каркас обеспечивают надежность и устойчивость конструкции. Удобная мягкая спинка, широкое сиденье. Обивка из мягкой ткани обеспечивает комфорт и уют.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 69*39*63
Вес брутто: 12,50
Объем: 0,17

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Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Глубина760 мм
  • Высота825 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья530 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес9 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Каркасметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

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