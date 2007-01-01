Характеристики товара
Описание
Кресло Хью бежевый обивка велюр с ножки массив дерева
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина750 мм
- Глубина680 мм
- Высота960 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья530 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Вес9 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьявелюр
- Цветбежевый
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Вес упаковки11 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Габариты упаковки для логистики700
- Изделия стопируютсяНет