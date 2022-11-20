Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина390 мм
- Высота830/1040 мм
- Ширина сиденья390 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья590/800 мм
- Обивкаткань
- Каркасмонолитный металл
- Допустимая нагрузка120
- Цветголубой
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Барный стул Модерн
Барный стул Лайт
Барный стул Геометрия
Барный стул Лем белый
Барный стул Дежавю
Стул DSW барный белый
Стул Элис полубарный, светло-серый, 65 см
Cтул Чили полубарный
Cтул Чили барный
Барный стул Молли 10, красный
Стул Кантри, без подушки
Стул Кроссбэк пластиковый белый
Стул Кроссбэк, венге, градиент
Стул Кроссбэк, светлый орех
Стул Кроссбэк, береза/ белый
Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех
Стул Кантри морилка венге, сиденье кожзам SPACE BROWN
Стул барный Орион красный
Стул барный ДИЖОН голубой
Стул полубарный Beetle со спинкой, темно-розовый, 65 см
Барный стул Skat бежевый
Барный стул Ofir blue
Стул Bruno винный
Полубарный стул Роден, коричневый
Барный табурет Кален, белый
Стул барный Ольхан, черный велюр, цвет основания белый
Полубарный стул Tolix Wood, цвет каркаса по RAL