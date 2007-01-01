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Стул поворотный Бостон Стиль

Артикул: CH-069-314
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул поворотный "Бостон Стиль” отличается оригинальном дизайном в стиле Лофт, имеет эстетически красивую форму и компактный размер, что делает его подходящим для использования в общепите. Элегантная стёганая спинка и тонкие линии стула придают особое настроение, а достаточно глубокая посадка и мягкие подлокотники обеспечивают комфорт.

Модель также подойдет для обустройства интерьера, выполненного в современном стиле, станет оригинальным украшением столовой, гостиной или помещения для посетителей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья360/420 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес8.5 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки490 мм
  • Глубина упаковки670 мм
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Вес упаковки17.50 кг

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