Характеристики товара
Описание
Стул поворотный "Бостон Стиль” отличается оригинальном дизайном в стиле Лофт, имеет эстетически красивую форму и компактный размер, что делает его подходящим для использования в общепите. Элегантная стёганая спинка и тонкие линии стула придают особое настроение, а достаточно глубокая посадка и мягкие подлокотники обеспечивают комфорт.
Модель также подойдет для обустройства интерьера, выполненного в современном стиле, станет оригинальным украшением столовой, гостиной или помещения для посетителей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина610 мм
- Высота850 мм
- Ширина сиденья360/420 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес8.5 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки630 мм
- Высота упаковки490 мм
- Глубина упаковки670 мм
- Объём упаковки0.21 м3
- Вес упаковки17.50 кг