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Настоящее фото товара Стул Herman, графит велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Herman, графит велюр/ черный каркас
94 оценки
8 790
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Стул Herman, графит велюр/ черный каркас - фото 1Стул Herman, графит велюр/ черный каркас - фото 2Стул Herman, графит велюр/ черный каркас - фото 3Стул Herman, графит велюр/ черный каркас - фото 4Стул Herman, графит велюр/ черный каркас - фото 5

Стул Herman, графит велюр/ черный каркас

Артикул: CH-026-594
94 оценки
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул HERMAN ГРАФИТ

Сиденье обито велюром серии BARKHAT-M.

Ножки стула - металл черного цвета.

  • Упакован - 4 шт./2 кор.

    • Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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    Основные характеристики

    • Ширина520 мм
    • Глубина620 мм
    • Высота860 мм
    • Высота до сиденья480 мм
    • Материал каркасаметалл
    • Цветсерый, черный
    • Страна изготовленияРоссия
    • Обивкавелюр

    Параметры упаковки

    • Количество изделий в упаковке4 шт
    • Вес упаковки9.50 кг
    • Объём упаковки0.09 м3
    • Изделия стопируютсяНет
    Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
    Доставка
    Доставка по России и СНГ

    Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

    Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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