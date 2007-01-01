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Настоящее фото товара Кресло Gentry, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Gentry, желтый
45 оценок
6 39042
10 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло Gentry, желтый - фото 1Кресло Gentry, желтый - фото 2Кресло Gentry, желтый - фото 3Кресло Gentry, желтый - фото 4Кресло Gentry, желтый - фото 5Кресло Gentry, желтый - фото 6Кресло Gentry, желтый - фото 7
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Кресло Gentry, желтый

Артикул: CH-050-308
45 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота970 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - пластик, материал ножек - пластик, материал сиденья - пластик.



Размер упаковки: 54х56х99 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота970 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Высота спинки510 мм
  • Вес4.75 кг
  • Материалпластик
  • Цветжелтый, прозрачный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки540 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки99 мм
  • Вес упаковки6 кг
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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