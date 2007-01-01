Характеристики товара
Описание
Материал каркаса - пластик, материал ножек - пластик, материал сиденья - пластик.
Размер упаковки: 54х56х99 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина540 мм
- Высота970 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Высота спинки510 мм
- Вес4.75 кг
- Материалпластик
- Цветжелтый, прозрачный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки540 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки99 мм
- Вес упаковки6 кг
- Объём упаковки0.30 м3
- Изделия стопируютсяНет